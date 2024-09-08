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Царьград

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Алаудинов: Попытка блицкрига ВСУ под Курском ускорила наступление русской армии

Алаудинов: Попытка блицкрига ВСУ под Курском ускорила наступление русской армии

Генерал Алаудинов заявил о провалах задач вторжения ВСУ в Курскую областьЗатевая Курскую операцию, командование ВСУ надеялось остановить наступление ВС России в Донбассе и усадить Москву за стол переговоров с позиции силы.

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