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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Катарина Гербольдт: «Самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году – что наша ФФКР создает соревнования и проводит их на высоком уровне»

«Самый запоминающийся момент в нашем спорте за 2023 год? Что наша федерация фигурного катания создает какие-то соревнования и проводит их на таком высоком уровне, как международные Гран-при.

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