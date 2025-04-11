Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 976 подписчиков

Автоэксперты спрогнозировали снижение цен на китайские авто на 25%: причина

Автоэксперты спрогнозировали снижение цен на китайские авто на 25%: причина

Специалисты уверены, что в ближайшее время в Россию вернутся автомобили азиатских брендов.Руководитель журнала "Автозапчасти и цены" Максим Черкашин заявил, что при возобновлении поставок иномарок на рынок России стоимость китайских автомобилей может снизиться примерно на 25%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх