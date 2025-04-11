Автоэксперты спрогнозировали снижение цен на китайские авто на 25%: причина

Специалисты уверены, что в ближайшее время в Россию вернутся автомобили азиатских брендов.Руководитель журнала "Автозапчасти и цены" Максим Черкашин заявил, что при возобновлении поставок иномарок на рынок России стоимость китайских автомобилей может снизиться примерно на 25%.