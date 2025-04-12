Глава «Роскосмоса» назвал основные задачи российской космонавтики

Ключевые задачи, стоящие перед «Роскосмосом», назвал глава госкорпорации Дмитрий Баканов 12 апреля в поздравлении по случаю Дня космонавтики, опубликованном официальным Telegram-каналом Госкорпорации «Роскосмос».
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