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Стрикленд – о конфликте в Израиле: «Если не будет мира, то палестинских земель станет еще меньше. Моя страна взяла их под дулом пистолета. Так устроен мир»

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