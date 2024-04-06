Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 837 подписчиков

Худшее из зол. Запад просчитывает ввод войск на Украину: риски пугают с обеих сторон

Худшее из зол. Запад просчитывает ввод войск на Украину: риски пугают с обеих сторон

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Florian GaertnerВчера 4,5K прочитали Странам НАТО придется отправить солдат на Украину, иначе они смирятся с катастрофическим поражением, заявил консультант Госдепа США Эдвард Люттвак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх