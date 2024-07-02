Жаркая погода в Европе оказывает значительное влияние на туристическую индустрию континента

Жаркая погода оказывает значительное влияние на туристическую индустрию континента. Ученые предупреждали о возможных последствиях климатического кризиса, но только сейчас многие туристы начинают осознавать серьезность ситуации.
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