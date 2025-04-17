Общественник Бондарь: размытые фразы в квитанциях ЖКХ должны насторожить

При получении квитанций за жилищно-коммунальные услуги важно обращать внимание на некоторые детали. Графы с размытыми формулировками должны вызывать настороженность, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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