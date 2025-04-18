Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • САША ЛЕПАЕВ
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Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

Нафиг нужен русский язык!В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве....

В Киргизии случился настоящий бунт после "банного дела" в Москве. Возмущённые интернет-пользователи начали требовать полного разрыва с Россией и перехода всей страны на английский: "Нафиг нужен русский язык!" Рейд силовиков в московскую баню с последующим задержанием десятков выходцев из Киргизии вызвал широкий общественный резонанс в республике Средней Азии.

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