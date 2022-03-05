Деррик Джонс поставил сверху с сопротивлением Янниса Адетокумбо

Форвард «Чикаго» Деррик Джонс исполнил эффектный данк в матче с «Милуоки» (112:118). Джонс поставил сверху с сопротивлением 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо.
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