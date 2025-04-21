В ГД предупредили о популярной схеме мошенников в преддверии майских праздников

В Госдуме назвали создание фейковых сайтов по продаже авиабилетов одной из самых коварных схем онлайн-мошенничества, поскольку она объединяет в себе сразу несколько уязвимостей: доверие к интернет-сервисам, спешку при покупке билетов и слабую осведомлённость пользователей о признаках фальшивых сайтов.