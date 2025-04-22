На платной трассе М-11 «Нева» серьезная авария. Участок дороги в Тверской области в сторону Москву полностью перекрыт.
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На платной трассе М-11 «Нева» серьезная авария. Участок дороги в Тверской области в сторону Москву полностью перекрыт.