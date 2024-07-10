«Деталь положил, кнопочку нажал и сижу — жду». Свердловские полицейские массово уходят на заводы

Nikolay Zakharov

Я,помню в 70-80 годы в нашем небольшом городе в ГАИ работало 4 человека,поскольку нач.ГАИ был моим соседом в доме.Значит сам начальник ,офицер помощник,секретарь и инспектор,инспектора знали все водители города,боялись и уважали его, и не нарушали правила, а сейчас рота и толку мало.