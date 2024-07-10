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«Деталь положил, кнопочку нажал и сижу — жду». Свердловские полицейские массово уходят на заводы

«Деталь положил, кнопочку нажал и сижу — жду». Свердловские полицейские массово уходят на заводы

Свердловские полицейские массово уходят на заводы. Новый тренд оформился на фоне беспрецедентного дефицита кадров в нашей области, который признал даже министр МВД Колокольцев.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Я,помню в 70-80 годы в нашем небольшом городе в ГАИ работало 4 человека,поскольку нач.ГАИ был моим соседом в доме.Значит сам начальник ,офицер помощник,секретарь и инспектор,инспектора знали все водители города,боялись и уважали его, и не нарушали правила, а сейчас рота и толку мало.
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4 час.
Юрий Вьюхин
ТАДЖИКОВ В ПОЛИЦИЮ
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1 час.
Семен Демин
Зато баб-генералов полно. Да и вообще всяких генералов. Только работать некому.  Без милиции срнднеазиаты нас сожрут.
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1 час.

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