«Готовьте детей и внуков»: Никита Михалков озвучил послание русским Евгения Комарова«Мы должны готовить наших детей и внуков», — такое послание Никита Михалков озвучил для русских в очередном выпуске «Бесогона».
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