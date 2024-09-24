23,09,24 Липцы Активные боевые действия в районе Липцев. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ при отходе с позиции на северном въезде в Липцы.
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23,09,24 Липцы Активные боевые действия в районе Липцев. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ при отходе с позиции на северном въезде в Липцы.
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