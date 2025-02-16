Захарова преподала урок геометрии главе МИД Эстонии в ответ на слова о Путине

Официальный спикер МИД России ответила эстонскому министру на выпад о Владимире Путине."Загнанная" в угол Россия и ее президент находятся в отличной позиции для маневра, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.