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Царьград

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Захарова преподала урок геометрии главе МИД Эстонии в ответ на слова о Путине

Захарова преподала урок геометрии главе МИД Эстонии в ответ на слова о Путине

Официальный спикер МИД России ответила эстонскому министру на выпад о Владимире Путине."Загнанная" в угол Россия и ее президент находятся в отличной позиции для маневра, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

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