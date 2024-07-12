«Исследование: кому категорически не рекомендуется расчесывать укусы комара Юлия ПономареваСогласно исследованию, проведенному Центром контроля и профилактики заболеваний, есть определенная группа людей, которым крайне не рекомендуется расчесывать укусы комара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии