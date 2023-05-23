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Шерпа из Непала покорил Эверест в 28-й раз и установил новый мировой рекорд

Шерпа из Непала покорил Эверест в 28-й раз и установил новый мировой рекорд

Непальский проводник-шерпа Ками Рита 23 мая в 28-й раз покорил высочайшую вершину мира — Эверест. Таким образом он установил новый мировой рекорд по числу подъемов на гору, информирует компания-организатор восхождения Seven Summit Treks в Twitter.

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