Депутат Александр Аксёненко предложил поднять оклад педагогов до уровня МРОТ

Парламентарий сравнил заработные платы кассиров гипермаркета и педагогов, трудящихся над образованием и воспитанием будущих поколений россиян: «Сегодня в Новосибирской области кассиром «без опыта» в популярном гипермаркете предлагают трудиться за 44 500 – 50 000 рублей в месяц.