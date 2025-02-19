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Вечерний Новосибирск

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Депутат Александр Аксёненко предложил поднять оклад педагогов до уровня МРОТ

Депутат Александр Аксёненко предложил поднять оклад педагогов до уровня МРОТ

Парламентарий сравнил заработные платы кассиров гипермаркета и педагогов, трудящихся над образованием и воспитанием будущих поколений россиян: «Сегодня в Новосибирской области кассиром «без опыта» в популярном гипермаркете предлагают трудиться за 44 500 – 50 000 рублей в месяц.

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