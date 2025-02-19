Депутат Александр Аксёненко предложил поднять оклад педагогов до уровня МРОТ

Парламентарий сравнил заработные платы кассиров гипермаркета и педагогов, трудящихся над образованием и воспитанием будущих поколений россиян: «Сегодня в Новосибирской области кассиром «без опыта» в популярном гипермаркете предлагают трудиться за 44 500 – 50 000 рублей в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии