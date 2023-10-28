Найден ли наконец Ноев ковчег?: учёные говорят, что возможно это так

<p>Команда археологов, занимающаяся в Турции, получила образцы почвы и дерева, которые, по их мнению, могут содержать остатки корабля, связанного с Библейским Ковчегом и событиями, которые, предположительно, произошли 5000 лет назад, во время Великого Потопа.
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