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Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Новой Каховки

Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Новой Каховки

Военные следователи Следственного комитета (СК) России зафиксировали последствия минометного обстрела Новой Каховки вооруженными формированиями Украины (ВФУ), в результате чего один человек погиб, а другой был ранен.

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