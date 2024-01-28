Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Новой Каховки

Военные следователи Следственного комитета (СК) России зафиксировали последствия минометного обстрела Новой Каховки вооруженными формированиями Украины (ВФУ), в результате чего один человек погиб, а другой был ранен.
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