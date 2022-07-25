Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    вот они бизнес себе наладили!В Северной Осетии...
  • Александр
    Не повышенная, а уголовная. Сколько людей гибнет из-за идиотов!МЧС России: в усл...
  • Михаил Васильев
    У меня стаж на 1 предприятии 53 года, ветеран труда, а всего получаю 18400 рублей. Говорят, что всё правильно ...Новые данные по н...

В Приморском крае в общевойсковой армии Восточного военного округа проведена тренировка по ПВО

В Приморском крае в общевойсковой армии Восточного военного округа проведена тренировка по ПВО

Основной задачей ЗРК является как прикрытие подразделений сухопутных войск, так и объектов инфраструктуры Минобороны России от воздушного нападения условного противника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх