В Приморском крае в общевойсковой армии Восточного военного округа проведена тренировка по ПВО

Основной задачей ЗРК является как прикрытие подразделений сухопутных войск, так и объектов инфраструктуры Минобороны России от воздушного нападения условного противника.
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