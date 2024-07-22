50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась горячими кадрами в бикини. Через пару недель звезде фильмов "Ван Хельсинг" и "Другой мир", британской актрисе Кейт Бекинсейл исполнится 51 год.
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50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась горячими кадрами в бикини. Через пару недель звезде фильмов "Ван Хельсинг" и "Другой мир", британской актрисе Кейт Бекинсейл исполнится 51 год.