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Состояние Владимира Жириновского критическое: отек легких и септический шок

Состояние Владимира Жириновского критическое: отек легких и септический шок

Скоро будет два месяца, как Владимир Жириновский борется за свою жизнь. В начале февраля политика госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.

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