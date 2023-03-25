Евгений Сатановский: Нечего на Америку обижаться!

Что мы на американцев всё время дуемся?! Как дети, ей Б-гу! Ах, как им не стыдно! Ах, они же Горбачёву обещали, что НАТО не будет распространяться на восток, а на самом деле… Ах, мы им и то своё сдали, и это, и помогали с террористами бороться, и все их ценности принимали, пока они уже совсем к нам в задницы залезть не попытались в самом прямом смысле слова и руки не начали к нашим детям на тему легализации педофилии и смены пола тянуть… Во все ими организованные международные структуры мы вступили, невзирая на то, нужно нам это было или нет.