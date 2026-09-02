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Аргументы и Факты

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Врач Серебрякова рассказала, на какие проблемы может указывать зябкость ног

Врач Серебрякова рассказала, на какие проблемы может указывать зябкость ног

Терапевт Оксана Серебрякова рассказала «Известиям», что осенью холодные ноги не всегда связаны с мерзлявостью.

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