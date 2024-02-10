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Невольник чести — 30 дуэлей Александра Пушкина

Невольник чести — 30 дуэлей Александра Пушкина

10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года не стало Александра Сергеевича Пушкина. Величайший литературный деятель скончался от ранения, полученного на дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом, который якобы имел любовную связь с женой Пушкина — Натальей Гончаровой.

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