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Китай

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Китай призывает к отказу от превращения научно-технических инноваций в "игру богатых стран" - официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Китай предложил инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом /ИИ/, направленную на преодоление технологического разрыва и предотвращение превращения научно-технических инноваций в "игру богатых стран и состоятельных людей", сообщил во вторник официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

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