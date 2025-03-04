Китай призывает к отказу от превращения научно-технических инноваций в "игру богатых стран" - официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Китай предложил инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом /ИИ/, направленную на преодоление технологического разрыва и предотвращение превращения научно-технических инноваций в "игру богатых стран и состоятельных людей", сообщил во вторник официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.