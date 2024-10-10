Китайские пограничники и врачи спасли жизнь российскому дальнобойщику

У него произошло кровоизлияние в мозг прямо на пункте пропуска.В минувший вторник в китайском городе Суйфэньхэ, расположенном недалеко от границы с Приморским краем РФ, пограничник заметил российский грузовик Volvo, который подозрительно долго стоял на площадке досмотра.