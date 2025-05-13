Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Дмитрий Гром
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Чехия боится притока украинских ветеранов с психическими травмами после окончания конфликта

Чехия боится притока украинских ветеранов с психическими травмами после окончания конфликта

Разведка Чехии опасается, что окончание конфликта на Украине сулит приток украинских ветеранов войны, которые представляют угрозу для безопасности и призвала страну готовиться к их «возвращению» с фронта.

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