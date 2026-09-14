Сергей Миронов предложил установить минимальную пенсию в 50 тысяч рублей

Авторы считают меру экономически обоснованной и соответствующей международным стандартам соцзащиты Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия" и думскую фракцию, выступил с инициативой поднять минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей ежемесячно.
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