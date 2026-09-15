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50-летний мужчина умер из-за зубной инфекции: она спровоцировала кровоизлияние и отек мозга

50-летний мужчина умер из-за зубной инфекции: она спровоцировала кровоизлияние и отек мозга

Больной зуб стал причиной гайморита, который и привел к таким тяжелым последствиям. фото: iStock/orodenkoffБольные зубы кажутся не такой уж серьезной проблемой, если не знать, к каким последствиям они могут привести.

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