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Публичные поздравления и оправдания: Садальский и Резник поздравляют Пугачеву

Публичные поздравления и оправдания: Садальский и Резник поздравляют Пугачеву

Публичные поздравления и оправдания: Садальский и Резник поздравляют Пугачеву Елена ГалицкаяНедавно Алла Пугачева отпраздновала свой юбилей, и одними из первых, кто публично поздравил Примадонну, стали актер Стас Садальский и поэт Илья Резник.

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