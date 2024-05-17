Публичные поздравления и оправдания: Садальский и Резник поздравляют Пугачеву Елена ГалицкаяНедавно Алла Пугачева отпраздновала свой юбилей, и одними из первых, кто публично поздравил Примадонну, стали актер Стас Садальский и поэт Илья Резник.
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