Фронтовых собак помнят в Петербурге

К памятнику приходят вместе с питомцами Каждый год 9 мая дрессировщики и друзья зооцентра "Клуб Каштанка Добрый Пёс" приходят в лесопарк "Сосновка" к памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта.
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