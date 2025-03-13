Фронтовых собак помнят в Петербурге

К памятнику приходят вместе с питомцами Каждый год 9 мая дрессировщики и друзья зооцентра "Клуб Каштанка Добрый Пёс" приходят в лесопарк "Сосновка" к памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта.