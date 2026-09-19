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Беспилотник ВСУ ударил по объектам Курской АЭС

Беспилотник ВСУ ударил по объектам Курской АЭС

Беспилотник ВСУ сдетонировал при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2. Инцидент произошел 17 сентября, подтвердила корпорация «Росатом».

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Константин Самарин

Если-уж ПВО России не способны защитить атомные обьекты, дело плохо. Сколько было разговоров о создании отрядов местной ПВО, за четыре года войны, а толку? Оперативность реакции МО на подобные инциденты просто поражает. Видимо, пришло время на каждый такой обьект откомандировать по многозвездному генералу из ГенШтаба, без права покидать территори. Вот тогда и начнется шевеление.