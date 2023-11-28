Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

Начать штрафовать за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в России уже со дня подписания президентского указа (11 октября) нельзя, поскольку норма о введении ответственности за административное правонарушение обратной силы не имеет, говорится в заключении правового управления Госдумы.