БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха

Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха

Восстановленное изображение завода по производству шарикоподшипников VKF-Werk II в Швайнфурте после авиаудара Под грифом Geheim Секретный протокол этого совещания, проходившего под эгидой Главного комитета по танкам (Hauptausschuss Panzer) и Управления вооружений сухопутных сил (Heereswaffenamt), — документ поразительной откровенности.

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