Качение на скольжение: подшипниковый кризис Третьего рейха

Восстановленное изображение завода по производству шарикоподшипников VKF-Werk II в Швайнфурте после авиаудара Под грифом Geheim Секретный протокол этого совещания, проходившего под эгидой Главного комитета по танкам (Hauptausschuss Panzer) и Управления вооружений сухопутных сил (Heereswaffenamt), — документ поразительной откровенности.