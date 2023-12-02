«Масштабное наступление»: в США забили тревогу из-за маневра ВСУ

Бессмысленные попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны обернутся полномасштабным наступлением Москвы в начале следующего года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom.
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