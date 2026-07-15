🟡В Крыму на 75% снизят арендную плату за госимущество для ряда сфер экономики «Арендная плата снизится на 75%.
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🟡В Крыму на 75% снизят арендную плату за госимущество для ряда сфер экономики «Арендная плата снизится на 75%.