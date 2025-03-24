В Калининграде при демонтаже дома погиб рабочий

Обстоятельства гибели рабочего при демонтаже административного здания в Калининграде выясняют следователи СУ СК России по Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства 24 марта на официальном интернет-портале.
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