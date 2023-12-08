Мартин Брандл не исключил, что Льюис Хэмилтон скоро уйдет из Формулы 1

Мартин Брандл не исключил, что Льюис Хэмилтон скоро уйдет из Формулы 1LAT Images / MercedesБывший гонщик Формулы 1, ныне комментатор Мартин Брандл считает, что Льюис Хэмилтон вполне может задуматься о завершении карьеры.