Суворовцы Уссурийска отправили 500 писем военнослужащим российской армии

Суворовцы Уссурийска отправили 500 писем военнослужащим российской армии

Более 500 писем и рисунков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, подготовили обучающиеся Уссурийского суворовского военного училища, сообщает юнкорр.

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