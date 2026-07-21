Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Анастасия Ивлеева продолжает знакомить своих подписчиков с экзотическими уголками планеты. На этот раз популярная блогерша отправилась в Эфиопию, где погрузилась в быт одного из местных племён и решилась на гастрономический эксперимент, который многих шокировал — она выпила свежую кровь коровы.