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Рамблер

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Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Анастасия Ивлеева продолжает знакомить своих подписчиков с экзотическими уголками планеты. На этот раз популярная блогерша отправилась в Эфиопию, где погрузилась в быт одного из местных племён и решилась на гастрономический эксперимент, который многих шокировал — она выпила свежую кровь коровы.

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