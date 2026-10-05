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Царьград

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Лукашенко и Трамп могут провести встречу на полях Генассамблеи ООН

Лукашенко и Трамп могут провести встречу на полях Генассамблеи ООН

Белоруссия готова к встрече Лукашенко и Трампа для нормализации отношений, как заявил глава МИД Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН, подчеркнув, что условия должны быть взаимовыгодными для обеих сторон.

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