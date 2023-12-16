ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 073 подписчика

А может, Вован и Лексус, это и есть сотрудники современного "Смерша"?

А может, Вован и Лексус, это и есть сотрудники современного "Смерша"?

Приколы у них, говорите. Ну- ну. Кстати, в том, прошлом понимании "Смерша" не будет. У нас другие методы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
Как и что не знаю, но то, что книги этих двух бесславных ублюдков не будут продаваться (я, очень сильно, надеюсь), это праздник для души. 🎉
Ответить
12 час.
Евгений Кузнецов
Для СМЕРШ таких пранкеров нужно будет минимум сотни две.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх