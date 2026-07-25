Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны для атаки Екатеринбурга и Тюмени

Да с территории Украины беспилотники НЕ ДОЛЕТЯТ ДО ЕКАТЕРИНБУРГА И ТЮМЕНИ!! Что нам тут лапшу на уши развешиваете?!! ПУСТЬ ИЩУТ, КАКАЯ СВОЛОЧЬ С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ ЭТИ БЕСПИЛОТНИКИ?!!

Ю

Юрий Зубрин

Вот именно...Таким образом они оправдывают практическую неспособность установить и отследить места пусков ...Пролететь половину России и не быть замечеными ,это абсолютная чушь ...Ищите засланных "казачков" ,особенное внимание обращая на регистрацию разного рода фирм и фирмочек от приезжих с территории Украины ...А где хваленое ПВО ,которое должно работать в режиме 24 /7 ....