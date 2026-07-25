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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны для атаки Екатеринбурга и Тюмени

Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны для атаки Екатеринбурга и Тюмени

Пожары начались на стоянке у склада маркетплейса в Екатеринбурге и на территории предприятия в Тюмени после атаки беспилотников ВСУ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да с территории Украины беспилотники НЕ ДОЛЕТЯТ ДО ЕКАТЕРИНБУРГА И ТЮМЕНИ!!   Что  нам тут лапшу на уши развешиваете?!!     ПУСТЬ ИЩУТ, КАКАЯ СВОЛОЧЬ С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ ЭТИ БЕСПИЛОТНИКИ?!!
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Вот именно...Таким образом они оправдывают практическую неспособность установить и отследить места пусков ...Пролететь половину России и не быть замечеными ,это абсолютная чушь ...Ищите засланных &quot;казачков&quot; ,особенное внимание обращая на регистрацию разного рода фирм и фирмочек от приезжих с территории Украины ...А где хваленое ПВО ,которое должно работать в режиме 24 /7 ....
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1 м.