Журналистка Собчак выложила фото в купальнике и шортах на юге Франции

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на публику в шортах. Фото опубликовано в Instagram. Ксения Собчак встретилась на юге Франции с подругами Оксаной Бондаренко, Ириной Вольской, Маликой Азимовой и Ириной Зарьковой.