Журналистка Собчак выложила фото в купальнике и шортах на юге Франции

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на публику в шортах. Фото опубликовано в Instagram. Ксения Собчак встретилась на юге Франции с подругами Оксаной Бондаренко, Ириной Вольской, Маликой Азимовой и Ириной Зарьковой.
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