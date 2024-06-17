Директору семейного центра «Сергиево-Посадский» присвоили почетное звание

Праздничное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме правительства Московской области. Директору семейного центра «Сергиево-Посадский» Ирине Гусаченко присвоили почетное звание заслуженного работника социальной защиты населения Московской области.
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