Новогоднее оформление - новогоднее настроение!

Праздничное убранство салехардских магазинов, кафе и ресторанов оценила строгая комиссия. В этом году в городском конкурсе на "лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий розничной торговли и общественного питания" приняли участие 19 организаций.