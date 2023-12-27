Новогоднее оформление - новогоднее настроение!

Праздничное убранство салехардских магазинов, кафе и ресторанов оценила строгая комиссия. В этом году в городском конкурсе на "лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий розничной торговли и общественного питания" приняли участие 19 организаций.
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