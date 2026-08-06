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Американскую мечту похоронили китайцы

Американскую мечту похоронили китайцы

Что убедительнее: статистика (когда за цифрами стоят большие массы народа) или живая история двух десятков людей, некогда учившихся вместе? Один из публицистов Гонконга выбрал второй путь и описал эпизод, в котором сам участвовал на днях Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ История такая: четверть века назад была очередная элитная группа студентов лучших университетов Китая — Цинхуа (Пекин), Фудань (Шанхай) и так далее.

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